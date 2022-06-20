Луческу опроверг информацию о том, что он не прибыл в Киев на сборы «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он не прибыл на сборы клуба в Киев.

«Люди, которые дали такую информацию, плохо меня знают. Возможно, они хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я делаю свою работу.

Я прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и на Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, и футбол — важная его часть.

Я приехал и начал подготовку с нашими игроками. И в этом мы должны быть примером для всех спортсменов. Мы должны продолжать заниматься спортом именно на Украине. Я выполняю свою работу и вижу обязанность в том, чтобы помочь клубу», — приводит слова Луческу UA-Футбол.

Напомним, ранее несколько украинских сайтов сообщало, что Мирча Луческу не прибыл на сборы своего клуба в Киев и ожидает команду в Румынии.

Самые возрастные тренеры в футболе.