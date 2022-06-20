Витсель получит в «Атлетико» условия лучше, чем в «Марселе»

Мадридский «Атлетико» и «Марсель» заинтересованы в подписании бельгийского полузащитника Акселя Витселя, который находится в статусе свободного агента. Оба клуба предложили футболисту контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб предложил 33-летнему игроку контракт по схеме «1+1» с зарплатой выше, чем в «Марселе» (предлагает сразу контракт на два года).
Напомним, с 2018 по 2022 год Витсель выступал за дортмундскую «Боруссию», в составе которой в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также по ходу карьеры Аксель играл в «Зените» и «Бенфике».
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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