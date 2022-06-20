Гурцкая — об Абаскале: испанские тренеры — колхозники, они не подходят для России

Агент Тимур Гурцкая, отвечая на вопрос о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале, заявил, что испанские тренеры плохо адаптируются в условиях работы за границей, в том числе и в России.
«Выдержит ли Абаскаль давление в «Спартаке»? По уровню давления «Спартак» входит в семёрку команд в мире. Спасением Абаскаля будет, если активные фанаты не будут ходить на матчи. Тогда он на 5-10% протянет дольше времени в «Спартаке».
Насколько испанские тренеры подходят для России? Да вообще ни на сколько. Испанские тренеры – колхозники по своей ментальности. Они должны работать в очень удобных для себя условиях. Они не могут выживать в тяжёлой ситуации, как итальянцы или немцы. Как показывает жизнь, испанцам нужно создать условия. Гвардиолу приводить в пример не надо – это уникальный человек, уникальный случай.
В большей своей массе испанцы должны находиться в удобных для себя условиях. Вечером поесть хамон, услышать свою речь. Они колхозники и фермеры, должны жить в сельской местности. Город их убивает, особенно городское давление. Поэтому испанцы нигде не могут работать, кроме как у себя дома», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».
- 20 июня 2022
-
10:23
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:42
-
09:39
-
09:28
-
09:24
-
09:17
-
09:12
-
09:06
-
08:57
-
08:32
-
08:22
-
08:06
-
07:43
-
06:56
-
06:42
-
06:30
-
06:06
-
06:01
-
05:50
-
05:17
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:18
-
04:12
-
04:02
-
03:58
-
03:54
-
03:38
-
03:18
-
02:59