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«Барселона» получит 10% с продажи хавбека «РБ Лейпциг» в «Аякс»

«Барселона» получит 10% с продажи хавбека «РБ Лейпциг» в «Аякс»
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Илаш Мориба в летнее трансферное окно может перейти в «Аякс». В этом случае «Барселона» получит 10% от суммы продажи своего воспитанника в амстердамский клуб. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».

Напомним, 19-летний Мориба перебрался в «РБ Лейпциг» из «Барселоны» год назад за € 16 млн. Испанский клуб был вынужден продать полузащитника, так как стороны не смогли договориться о новом контракте из-за финансовых разногласий.

За «РБ Лейпциг» Мориба в шести матчах не отметился результативными действиями. В январе гвинеец был арендован «Валенсией» (18 матчей, 0+1).

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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