Гурцкая: сейчас Зобнина не существует, он сильно сдулся

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.
«Сейчас Зобнина не существует. Для меня Зобнин остался в 2017-2018 году. С тех пор он провёл хороших только три матча. За последние четыре года не наберётся и 10 хороших матчей Зобнина как лидера команды. Значит, у него где-то слом произошёл.
Я Квинси Промеса критиковал, но когда он вцепился в Кубок, то показал свой лучший футбол в финале. Это и есть уровень – он заставил себя. Зобнин сильно сдулся. Или до него достучаться не могут, или мотивацию найти», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».
Напомним, контракт 28-летнего Зобнина со «Спартаком» действует до лета 2024 года. В СМИ периодически появляются слухи о возможном уходе Романа из стана красно-белых.
- 20 июня 2022
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