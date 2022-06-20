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Гурцкая: сейчас Зобнина не существует, он сильно сдулся

Гурцкая: сейчас Зобнина не существует, он сильно сдулся
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Агент Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

«Сейчас Зобнина не существует. Для меня Зобнин остался в 2017-2018 году. С тех пор он провёл хороших только три матча. За последние четыре года не наберётся и 10 хороших матчей Зобнина как лидера команды. Значит, у него где-то слом произошёл.

Я Квинси Промеса критиковал, но когда он вцепился в Кубок, то показал свой лучший футбол в финале. Это и есть уровень – он заставил себя. Зобнин сильно сдулся. Или до него достучаться не могут, или мотивацию найти», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».

Напомним, контракт 28-летнего Зобнина со «Спартаком» действует до лета 2024 года. В СМИ периодически появляются слухи о возможном уходе Романа из стана красно-белых.

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