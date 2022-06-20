Гурцкая — об уходе Бакаева из «Спартака»: логики здесь нет, это какая-то личная неприязнь

Агент Тимур Гурцкая высказался об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».

«Ситуацию с Бакаевым надо разбить на две части. С одной стороны, есть честность парня, что он свой долг отработал до конца и до последнего старался, цеплялся. С другой стороны, было понятно ещё зимой, что он не получит новый контракт ни за что. И его футбольная помощь не сыграет никакой роли для получения этого контракта.

Эта ситуация ещё раз показывает, что спортивный менеджмент «Спартака» на нуле работает. Потому что за Бакаева можно было хоть какие-то деньги выручить. Какой смысл был доводить контракт до конца и отдать его бесплатно? Полтора года назад, я знаю, что «Динамо» было готово за Бакаева пять-шесть миллионов заплатить. Даже год контракта когда оставался, пару миллионов евро в казну «Спартака» могло бы за него прийти. Логики здесь никакой нет, и её не нужно искать. Это какая-то личная неприязнь, для меня это так выглядит», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».