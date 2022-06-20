«Челси» готов вернуть своего бывшего игрока из «Манчестер Сити»

Лондонский «Челси» заинтересован в возвращении защитника Натана Аке, выступающего за «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph. Также в команде Томаса Тухеля хотят видеть нападающего «горожан» Рахима Стерлинга.

Аке перешёл в «Челси» в 2011 году и большую часть карьеру в Лондоне провёл в арендах. В составе основной команды синих нидерландский защитник принял участие в 17 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. В 2017-м Аке был продан в «Борнмут», из которого через три года он перешёл в «Манчестер Сити». Соглашение между Натаном и действующим чемпионом Англии действует до 2025 года.

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