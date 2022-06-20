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Арбитр Панин: меня переведут на работу в ФНЛ? Я об этом ничего не знаю

Арбитр Панин: меня переведут на работу в ФНЛ? Я об этом ничего не знаю
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Футбольный арбитр Игорь Панин отреагировал на слухи о своём переводе из РПЛ в ФНЛ.

«Правда ли, что меня переведут из РПЛ в ФНЛ на следующий сезон? Я об этом ничего не знаю», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что в список рефери РПЛ могут добавить пятерых арбитров из ФНЛ: Романа Галимова, Артура Фёдорова, Сергея Чебана-младшего, Рафаэля Шафеева, а также Сергея Куликова или Александра Машлякевича. А уберут из списка судей РПЛ, скорее всего, двух арбитров, работавших в прошлом сезоне. Игоря Панина переведут в ФНЛ, откуда он ещё может вернуться в РПЛ. А вот с Алексеем Матюниным, по всей видимости, не подпишут новый договор — москвич не получит рекомендацию судейского комитета.

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