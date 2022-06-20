В «Нижнем Новгороде» объяснили решение расстаться с Кержаковым

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером Александром Кержаковым. Напомним, специалист покинул команду по истечении контракта, вместо него на пост наставника назначен Михаил Галактионов.

«Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять 11-е место. Причём этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперёд, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые бы позволили без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке.

Почему выбрали российского тренера Галактионова? Мы хоть и стараемся идти в ногу со временем, но в данном случае рассматривали кандидатуры только отечественных тренеров или специалистов из ближнего зарубежья. Долго анализировали, обсуждали самые разные варианты, и в итоге выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодёжной сборной России. В своё время проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает всё новое в развитии игры. Всё это он стремится применять в своей работе», — приводит слова Измайлова «Спорт-экспресс».