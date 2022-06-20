Экс-хавбек «Уфы» Карп приехал на стадион клуба. Он жалел, что ушёл из команды

Молдавский футболист Кэтэлин Карп, выступавший за «Уфу» с 2017 по 2021 год, приехал на стадион клуба, где сфотографировал стенд, посвящённый ему. Фотографию футболист опубликовал в одной из соцсетей.

Напомним, ранее 28-летний Кэтэлин признавался, что жалеет об уходе из «Уфы». Он рассказал, что агент пообещал трудоустроить его в классную команду, однако Карп доигрывал сезон-2020/2021 в составе «Тамбова», который позднее был расформирован. В октябре 2021-го полузащитник перешёл в бухарестское «Динамо», где в 15 матчах забил два гола.

«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Клуб расстался с 10 футболистами и до сих пор не подписал ни одного новичка.

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