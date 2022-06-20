Ари: Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером
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Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари посоветовал экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе продолжить карьеру в России.
«Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером. Он построил красивую историю в стране, на его месте я бы остался в России и поиграл бы еще несколько лет, закончив карьеру с титулами. Желаю ему только удачи!» — приводит слова Ари Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Дзюбы со стороны ряда турецких клубов.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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