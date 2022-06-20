«Сочи» объявил о назначении Гаранина на пост главного тренера

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе. Команду возглавил экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин. В тренерский штаб также вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.
«Борис Ротенберг знаком с Гараниным по работе в московском «Динамо». С 2013-го года Борис Романович следил за успехами специалиста и выбрал его кандидатуру в качестве тренера футбольного клуба «Сочи».
Основной состав сочинцев продолжает подготовку к новому сезону в российской Премьер-Лиге под руководством нового тренерского штаба на учебно-тренировочной базе в Сочи», — сообщает пресс-служба сочинцев.
Стоит отметить, что в сезоне-2021/2022 Гаранин и его тренерский штаб вывели «Енисей» в полуфинал Кубка России и помогли клубу завоевать пятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Напомним, прошлый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов накануне возглавил московский ЦСКА.
- 20 июня 2022
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