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«Наполи» планирует продать трёх футболистов основы за € 80 млн

«Наполи» планирует продать трёх футболистов основы за € 80 млн
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Итальянский «Наполи» поставил своей целью выручить € 80 млн за продажу Фабиана Руиса, Диего Демме и Маттео Политано. Об этом сообщает Il Mattino.

По информации источника, Фабиан Руис уведомил руководство «Наполи» о желании покинуть Серию А уже этим летом. Ранее журналисту Экрему Конуру стало известно об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с «Наполи» истекает в конце следующего сезона, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt – € 55 млн.

Контракты Демме и Политано истекают по окончании сезона-2023/2024. По информации европейских СМИ, Демме интересен «Валенсии», его рыночная стоимость – около € 8 млн. За трансфер Политано в «Наполи» хотят получить около € 20 млн, он интересен «Милану».

«Наполи» может заменить ушедших футболистов Жераром Деулофеу («Удинезе»), Антонином Бараком («Верона») и Федерико Бернардески («Ювентус»).

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