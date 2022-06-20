«Наполи» планирует продать трёх футболистов основы за € 80 млн

Итальянский «Наполи» поставил своей целью выручить € 80 млн за продажу Фабиана Руиса, Диего Демме и Маттео Политано. Об этом сообщает Il Mattino.



По информации источника, Фабиан Руис уведомил руководство «Наполи» о желании покинуть Серию А уже этим летом. Ранее журналисту Экрему Конуру стало известно об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с «Наполи» истекает в конце следующего сезона, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt – € 55 млн.



Контракты Демме и Политано истекают по окончании сезона-2023/2024. По информации европейских СМИ, Демме интересен «Валенсии», его рыночная стоимость – около € 8 млн. За трансфер Политано в «Наполи» хотят получить около € 20 млн, он интересен «Милану».



«Наполи» может заменить ушедших футболистов Жераром Деулофеу («Удинезе»), Антонином Бараком («Верона») и Федерико Бернардески («Ювентус»).