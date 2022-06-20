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Отец Черышева ответил на вопрос, известна ли будущая команда сына

Отец Черышева ответил на вопрос, известна ли будущая команда сына
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, ответил на вопрос о будущей команде своего сына. Ранее Дмитрий Черышев заявлял, что на этой неделе будут какие-то новости по поводу будущего Дениса.

«Я должен с утра встать и сразу какие-то новости сказать? Терпение! Погодите, пока ничего нет», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 31-летний Денис Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. Ранее Черышев выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». Также Черышев вызывается в сборную России по футболу.

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