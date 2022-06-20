«Для Серии А он был бы как Марадона». Буффон — о Ди Марии

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался об аргентинском полузащитнике Анхеле Ди Марии, который может перейти в «Ювентус».
«Сейчас Ди Мария в Серии А похож на Марадону. Я прав? Футболистов нужно ценить с учётом контекста, в котором они играют. Сегодня в чемпионате Италии не так много техники, а у Анхеля её достаточно. Ди Мария легко обыгрывает соперников, отдаёт голевые передачи и закрывает всю бровку. Он может сыграть в разных ролях. В двух словах: «он — футболист».
Ему 34? Я на 10 лет старше, но всё ещё играю. Возраст не имеет значения, гораздо важнее мотивация, страсть и решимость. Если Ди Мария перейдёт в «Ювентус», значит, что он готов к этому вызову. Мы говорим об образцовом профессионале, хорошем парне, который никогда не сдаётся и сражается во время игр и тренировок. Повторяю, для сегодняшней Серии А он был бы как Марадона», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.
- 20 июня 2022
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