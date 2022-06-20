«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч в конце августа

«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграют в благотворительном матче на «Камп Ноу», посвященный людям с заболеванием Бокового амиотрофического склероза. В презентации матча приняли участие президент «Барселоны» Жоан Лапорта, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и бывший тренер и футболист Хуан Карлос Унсуэ.

«Мы здесь, чтобы официально объявить, что 24 августа состоится благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити», чтобы привлечь внимание к БАС», — приводит слова Унсуэ пресс-служба «Барселоны».

«Спасибо «Барселоне» за предоставление отличной арены, такой как «Камп Ноу». Мы постараемся заполнить ее как можно большим количеством людей. С нетерпением ждем возможности принять участие в матче», — сказал Гвардиола.

55-летнему Унсуэ два года назад диагностировали БАС. Это неизлечимая болезнь, приводящая со временем к параличу и атрофии мышц. С 2013 года с боковым амиотрофическим склерозом боролся экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен. Его не стало в сентябре 2019 года.