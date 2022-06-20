Р. Билялетдинов: Дзюбе нужно пробовать новый вызов сейчас, потом возможности уже не будет

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о возможном продолжении карьеры нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба будет лидером в каждом клубе РПЛ. Авторитет — дело большое. Даже очень. Другое дело, что он уже был в российских командах, когда выступал в аренде: «Томь», «Арсенал», хороший отрезок был в «Ростове».



Российский чемпионат ему хорошо подходит. Но нужно попробовать новый вызов сейчас, потом возможности уже не будет. Турция? Там не топовый чемпионат. Но если всё же окажется там, то ему будет непросто», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истёк по окончании сезона-2021/2022. За действующих чемпионов России нападающий выступал с 2015 года.

Президент РФС Александр Дюков объяснил, в каком случае можно расширить чемпионат России. Видео: