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Мостовой: вряд ли «Сочи» с Гараниным сможет повторить успех прошлого сезона

Мостовой: вряд ли «Сочи» с Гараниным сможет повторить успех прошлого сезона
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о назначении в «Сочи» Вадима Гаранина.

«Вряд ли «Сочи» с Гараниным сможет повторить успех прошлого сезона. Повторить всегда сложнее, чем выстрелить. Ясно, что будут какие-то приобретения, но наверняка будут и потери. Правильная политика: хорошо отработал там — на повышение. Также случилось и с Федотовым. «Енисей» до конца бился за попадание в РПЛ, поэтому нормальное назначение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Примечательно, что у Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться главным тренером. В своём заявлении «Сочи» также избегает формулировки «главный тренер» в отношении Гаранина, называя его «первым новобранцем» и просто тренером.

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