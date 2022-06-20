Мостовой — о Дзюбе: в Европе в 34 года тяжело себя проявить, да и нужно ли

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможных вариантах продолжения карьеры для нападающего Артёма Дзюбы.
«С «Зенитом» не срослось. Постоянно вбрасывают, что он в Европу уедет. Если и поедет в Европу, то в какую-нибудь Турцию или Грецию. Больше нет вариантов. В России он легко в первой семёрке может быть лидером. В Европе в 34 тяжело себя проявить, да и нужно ли. Если бы он был голодным, то да. В таком возрасте надо думать, как хорошо закончить и подзаработать. В нашем поколении мы играли до колен, пока они не стёрлись. Понимали, чем дольше будем играть, тем хоть как-то протянем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истёк по окончании сезона-2021/2022. За действующих чемпионов России нападающий выступал с 2015 года.
Президент РФС Александр Дюков объяснил, в каком случае можно расширить чемпионат России. Видео:
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