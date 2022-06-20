Червиченко опасается, что Зиньковский не сможет адаптироваться в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Зиньковский неплохой игрок. Вопрос в том, за какие деньги он попадает в «Спартак». А дальше уже процесс адаптации. Проблема в том, что не все, кто попадает к красно-белым, адаптируются. Частенько два из трёх не находят себе там постоянного места. Особенно российские ребята. Начинается покупка блудных иностранцев, которые занимают их места. Надо смотреть, может, получится как у Соболева, может получится наоборот», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.