Спортивный юрист объяснил, почему ЦСКА не может получить деньги за Чалова от «Базеля»

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, почему московский ЦСКА не сможет получить выплату от «Базеля» в случае, если швейцарский клуб захочет выкупить у армейцев нападающего Фёдора Чалова.

«Почему «Спартак» смог выкупить Перейру у одного швейцарского клуба, а ЦСКА не может получить деньги за Чалова от другого? Проблема в том, что у ЦСКА особый статус. Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза. Поэтому работать с футбольным клубом ЦСКА европейским и американским юридическим лицам, к сожалению, запрещено», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что если «Базель» решит оставить Чалова, то сделать это будет нелегко. Несмотря на понижение рыночной стоимости российского форварда, полноценный трансфер Фёдора не по карману «Базелю». Продлить аренду Чалова на платной основе также проблематично, ведь из-за швейцарских санкций против России «Базель» не сможет перевести деньги ЦСКА.