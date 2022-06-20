Гвардиола не будет удерживать Бернарду Силву, если футболист решит перейти в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику Бернарду Силве.



«На сегодняшний день, я думаю, что Бернарду продолжит выступать за «Манчестер Сити» в следующем сезоне. Но, как я всегда говорю, мне не нравится держать в команде игроков, которые несчастливы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, сегодня Гвардиола поучаствовал в презентации товарищеского матча между командами, которая состоялась в Барселоне. Благотворительная встреча будет посвящена людям с заболеванием бокового амиотрофического склероза.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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