«Барселона» объявила о переходе лучшего бомбардира женской Примеры из «Мадрида»

24-летняя футболистка Гейсе Феррейра присоединилась к «Барселоне», подписав с каталонцами контракт на два года, сообщает пресс-служба команды.



Гейсе, которая ранее играла за испанский клуб «Мадрид», вместе с нигерийкой Асисат Ошоалой, представляющей «Барселону», стала лучшим бомбардиром сезона-2021/2022. Обе футболистки забили по 20 мячей.



Нападающий является одной из звёзд Примеры, поэтому, учитывая подходящий к концу контракт с «Мадридом», вызывала большой интерес не только на испанском, но и на мировом трансферном рынке. «Барселоне» удалось подписать нападающего, несмотря на наличие предложений от таких клубов, как «Арсенал».



До переезда в Европу Гейсе выступала в бразильском клубе «Коринтианс». В сезоне-2017/2018, а также с сезона-2018/2019 и до перехода в «Барселону» футболистка выступала за «Мадрид», а сезон-2018/2019 провела за португальскую «Бенфику».