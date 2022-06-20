«Барселона» объявила о переходе лучшего бомбардира женской Примеры из «Мадрида»

24-летняя футболистка Гейсе Феррейра присоединилась к «Барселоне», подписав с каталонцами контракт на два года, сообщает пресс-служба команды.
Гейсе, которая ранее играла за испанский клуб «Мадрид», вместе с нигерийкой Асисат Ошоалой, представляющей «Барселону», стала лучшим бомбардиром сезона-2021/2022. Обе футболистки забили по 20 мячей.
Нападающий является одной из звёзд Примеры, поэтому, учитывая подходящий к концу контракт с «Мадридом», вызывала большой интерес не только на испанском, но и на мировом трансферном рынке. «Барселоне» удалось подписать нападающего, несмотря на наличие предложений от таких клубов, как «Арсенал».
До переезда в Европу Гейсе выступала в бразильском клубе «Коринтианс». В сезоне-2017/2018, а также с сезона-2018/2019 и до перехода в «Барселону» футболистка выступала за «Мадрид», а сезон-2018/2019 провела за португальскую «Бенфику».
- 20 июня 2022
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