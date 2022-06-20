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«МЮ» предложил за нападающего «Порту» Эванилсона € 60 млн, клуб просит на € 10 млн больше

«МЮ» предложил за нападающего «Порту» Эванилсона € 60 млн, клуб просит на € 10 млн больше
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«Манчестер Юнайтед» сделал «Порту» предложение о трансфере нападающего Эванилсона за € 60 млн, однако получил отказ. Португальская сторона требует за переход 22-летнего футболиста € 70 млн. Об этом сообщает Record.

Эванилсон перешёл в «Порту» из бразильского клуба «Томбенсе» в 2020 году за € 8,8 млн. С тех пор нападающий, вызывающийся в сборную Бразилии U23, принял участие в 79 матчах, в которых забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Эванилсоном и «Порту» истекает в 2025 году.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» возглавил нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Клуб работает над переходом соотечественника тренера — полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видео:

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