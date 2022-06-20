The Telegraph: Грановская намерена покинуть «Челси»

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская намерена покинуть лондонский клуб. Причиной такого решения девушки стало увольнение Брюса Бака с поста председателя совета директоров «Челси», информирует The Telegraph.
Согласно сведениям источника, заменит Бака в должности председателя совета директоров новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Брюс занимал должность с 2003 года, с момента покупки клуба Романом Абрамовичем.
Отмечается, что если Грановская покинет «Челси» официально, то Боули возьмёт на себя не только функции председателя, но и ведение трансферных переговоров, которыми ранее руководила Марина Грановская.
Напомним, Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport. Грановской 47 лет. Она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство.
- 20 июня 2022
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