Рюдигер определился с игровым номером в мадридском «Реале»

Новый защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер будет выступать за испанскую команду в футболке с номером 22. Об этом стало известно на презентации футболиста, которая прошла сегодня, 20 июня.

Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Ранее «Реал» объявил о переходе полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. По истечении контрактов клуб покинули Иско (чей номер взял Рюдигер), Гарет Бэйл и Марсело.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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