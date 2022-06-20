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Тренер вратарей Дмитрий Бородин остаётся в тренерском штабе «Сочи»

Тренер вратарей Дмитрий Бородин остаётся в тренерском штабе «Сочи»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что тренер вратарей Дмитрий Бородин останется в тренерском штабе сочинцев.

«Дмитрий Бородин остаётся в тренерском штабе «Сочи». Принимает полное участие в тренировочном процессе», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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