Тренер вратарей Дмитрий Бородин остаётся в тренерском штабе «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что тренер вратарей Дмитрий Бородин останется в тренерском штабе сочинцев.

«Дмитрий Бородин остаётся в тренерском штабе «Сочи». Принимает полное участие в тренировочном процессе», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.