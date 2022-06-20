Меган Рапино получила первую в карьере красную карточку

36-летняя футболистка Меган Рапино получила красную карточку в матче Национальной женской футбольной лиги между «ОЛ Рейн» и «Энжел Сити».
На 72-й минуте полузащитник «Рейн» была удалена за вторую жёлтую карточку, полученную за высказывание недовольства по поводу работы судей во время ухода с поля на замену.
Примечательно, что это первое удаление Рапино за её профессиональную карьеру. Ранее она не получила ни одной красной карточки за 350 матчей, проведённых за клубы и сборную.
Рапино провела 187 игр за сборную США, занимая 15-е место по количеству матчей за Соединённые Штаты. Также с 62 мячами Рапино находится на 10-м месте в рейтинге бомбардиров своей сборной за всё время.
«ОЛ Рейн» доигрывал матч в полном составе, так как красную карточку Рапино получила уже после объявления о её замене. Сейчас команда Рапино, обыгравшая «Энжел Сити» со счётом 1:0, занимает пятое место в чемпионате.
- 20 июня 2022
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