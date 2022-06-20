Рыбуса отстранили от сборной Польши из-за того, что игрок остался в России
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Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус исключен из сборной Польши по причине того, что остался в России.
«Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора сборной Польши пообщался с Мацеем Рыбусом. Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не попадёт в заявку команды на чемпионат мира в Катаре», — сказано в заявлении Польского футбольного союза.
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