Сёмин: желаю удачи Бердыеву в «Тракторе». Он будет пропагандировать русскую культуру

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на посты главного тренера и технического директора иранского «Трактора».
«Я просто хочу поздравить Курбана Бердыева. Это хороший тренер, который будет пропагандировать русскую культуру, русских людей. Уровень у него высочайший.
Уверен, что он хорошо сработает. А вернётся он или нет — другой вопрос. У тренера такая профессия, что он не знает, что может произойти дальше. Хорошо отработать ему свой контракт. Ну и удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.
- 20 июня 2022
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