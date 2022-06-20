Сёмин: желаю удачи Бердыеву в «Тракторе». Он будет пропагандировать русскую культуру

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на посты главного тренера и технического директора иранского «Трактора».

«Я просто хочу поздравить Курбана Бердыева. Это хороший тренер, который будет пропагандировать русскую культуру, русских людей. Уровень у него высочайший.



Уверен, что он хорошо сработает. А вернётся он или нет — другой вопрос. У тренера такая профессия, что он не знает, что может произойти дальше. Хорошо отработать ему свой контракт. Ну и удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.