Билялетдинов — о Бердыеве в иранском клубе: я к этому равнодушно отношусь

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о назначении Курбана Бердыева на посты главного тренера и технического директора иранского «Трактора».

«Настроен ни сожалеть, ни радоваться. Что есть, то есть, возглавил и возглавил. Зато у нас иностранцы появляются. Я констатирую то, что есть. У меня нет сожаления, что иностранцы приходят, что наши уходят. Никаких сожалений нет. Я к этому как-то равнодушно отношусь», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.