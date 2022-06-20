Меган Рапино: я на 100 процентов поддерживаю транс-инклюзивность

Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино высказалась по поводу отношения общества к трансгендерным спортсменам.



Тема приемлемости участия трансгендерных атлетов вновь стала актуальной после решений об его ограничениях, принятых Международной федерацией плавания FINA и Международным союзом велосипедистов UCI.



«Я на 100 процентов поддерживаю транс-инклюзивность. Люди мало знают об этом. Мы пропускаем почти всё. Жизнь — это самое главное. И такая большая часть дискуссии о транс-инклюзивности просматривается через ужасно маленькую линзу элитного спорта. Как будто нет иных путей, которыми можно выстраивать дискуссию.



Мы говорим про детей. Мы говорим про человеческие жизни. Мы говорим про целые правительства, обрушивающиеся на одного ребёнка в некоторых штатах, на трёх в других. Они совершают самоубийства, потому что им говорят, что они отвратительные, другие, злые и греховные, что они не могут играть в спортивные игры со своими друзьями, с которыми они выросли. Я думаю, это чудовищно», — приводит слова Рапино журнал Time.

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