Калачёв предположил, почему российские клубы не интересуются Бердыевым

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского клуба «Трактор».

«Очень интересный регион выбрал Курбан Бекиевич. Для него это новый вызов, он любит интересную работу. В теории Курбан Бекиевич мог бы работать в любом российском клубе, и я не знаю, с чем связано то, что его не зовут в российские клубы. Может быть, сейчас какой-то тренд на молодых тренеров», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.