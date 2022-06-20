Рюдигер — об интересе «Барселоны»: либо «Реал», либо ничего

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер, перешедший в команду в статусе свободного агента, рассказал, что им также интересовалась «Барселона».
«Был интерес со стороны «Барселоны», но я сказал своему брату, что либо «Реал», либо ничего. Первые контакты с «Реалом» были в сентябре 2021-го с моим агентом. Потом в апреле, когда я напрямую говорил с Анчелотти. Тот момент был самым важным, тогда я решил играть за «Реал», — приводит слова Рюдигера Mundo Deportivo.
29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:
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