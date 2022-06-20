Агент Боккетти: не исключаю, что в будущем Сальваторе будет тренировать клуб из России

Итальянский агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы экс-защитника «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, допускает вероятность того, что его подопечный может вернуться в Россию в статусе тренера.
«Сальваторе теперь работает с молодёжной командой «Вероны». Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Его тренерский путь только начинается, поэтому всё возможно. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России. Не знаю, смотрит ли Сальваторе матчи «Спартака», но лично я ему рассказывал, что команда выиграла Кубок России с итальянским тренером», — приводит слова Д’Амико Metaratings.
Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.
- 20 июня 2022
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