Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Боккетти: не исключаю, что в будущем Сальваторе будет тренировать клуб из России

Агент Боккетти: не исключаю, что в будущем Сальваторе будет тренировать клуб из России
Комментарии

Итальянский агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы экс-защитника «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, допускает вероятность того, что его подопечный может вернуться в Россию в статусе тренера.

«Сальваторе теперь работает с молодёжной командой «Вероны». Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Его тренерский путь только начинается, поэтому всё возможно. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России. Не знаю, смотрит ли Сальваторе матчи «Спартака», но лично я ему рассказывал, что команда выиграла Кубок России с итальянским тренером», — приводит слова Д’Амико Metaratings.

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

Из последнего «золотого» «Спартака» семеро уже не играют. Как сложились их судьбы Из последнего «золотого» «Спартака» семеро уже не играют. Как сложились их судьбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022