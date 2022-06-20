Мостовой — об отказе Польши вызывать Рыбуса в сборную: Мацей знал, на что шёл

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение Федерации футбола Польши не приглашать защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в национальную команду.

«Ничего страшного. Он знал, на что шёл. Это не потеря для сборной. Кажется, у него жена русская. Удивительно, что его «Локомотив» не удержал. Мы знаем, какие страны могут так сделать. С другой стороны, другие страны сделали бы так же. Они тоже должны закон выполнять. Наши учатся законам подчиняться — вот и они подчиняются.



У нас играл в «Зените» Ракицкий. Он же не вызывался в сборную и спокойно играл. Все всё знали — и ничего, хоть он был основным игроком сборной. Не надо раздувать. Такие законы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.