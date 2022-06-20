Мостовой: с Бердыевым в последнее время странноватые истории, катается туда-сюда
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского клуба «Трактор».
«С Курбаном в последнее время странноватые истории. Он катается туда-сюда. Он мог спокойно здесь остаться. Может, выдвигает условия невыполнимые. Вот и катается по другим странам. Встал на путь дорогого. В нашем чемпионате он бы спокойно работал в любой команде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов», «Кайрат» и другие команды. Вместе с казанцами Курбан Бекиевич дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.
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