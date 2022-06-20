Властимил Петржела заявил, что сборная России станет одной из самых слабых в мире

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сборная России по футболу станет одной из самых слабых команд в мире. Опытный чешский наставник также подчеркнул, что его родная национальная сборная на сегодняшний день сильнее российской команды.

«Сложно сказать, что будет со сборной России в будущем из-за исключения из турниров ФИФА. Думаю, сборная России по футболу станет одной из самых слабых в мире. В последнее время сборная Чехии играет лучше, чем Россия. У вас бывали сильные футболисты, но Чехия сейчас сильнее», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных турнирах. Национальная команда нашей страны из-за этого решения не смогла выступить в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года и не сыграет на турнире в Катаре.