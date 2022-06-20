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Источник: хавбек «Спартака» Глушенков заключил трёхлетний контракт с «Крыльями Советов»

Источник: хавбек «Спартака» Глушенков заключил трёхлетний контракт с «Крыльями Советов»
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков стал игроком «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 22-летний футболист заключил с самарским клубом контракт, рассчитанный на три года. Глушенков уже присоединился к «Крыльям Советов» на сборах команды в Казани.

Напомним, в прошлом сезоне Максим Глушенков выступал на правах аренды за «Крылья Советов». В 29 матчах во всех турнирах 22-летний футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи.

«Крылья Советов» в 30 матчах набрали 41 очко и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Спартак» (38) завершил сезон на 10-м месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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