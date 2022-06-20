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«Аякс» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023

«Аякс» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023
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«Аякс» представил домашний комплект формы на сезон-2022/2023.

Форма выполнена в традиционных цветах амстердамского клуба — красном и белом. Также на экипировке присутствуют золотые элементы в честь завоёванного в прошлом сезоне чемпионства. Футболка имеет V-образный воротник с белыми полосами. На груди расположена эмблема «Аякса» с тремя звёздами и логотип технического спонсора клуба — немецкой компании adidas. Вся форма выполнена из переработанных материалов.

Фото: пресс-служба «Аякса»

Фото: пресс-служба «Аякса»

Амстердамский «Аякс» в 34 матчах набрал 83 очка и стал чемпионом Нидерландов по итогам сезона-2021/2022. Новый розыгрыш чемпионата страны начнётся 5 августа 2022 года. В первом туре чемпионата Нидерландов сезона-2022/2023 «Аякс» сыграет с «Фортуной» из Ситтарда.

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