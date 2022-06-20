Губернатор Воронежской области проинспектировал подготовку стадиона «Факела» к сезону РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов, на котором «Факел» готовится выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.

«К эксплуатации готово новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж сегодня.

Установлена новая автоматическая система полива натурального покрытия, повреждённые участки поля и газон в штрафных площадях будут заменены на этой неделе. LED-панели будут смонтированы после окончания работ на футбольном поле. Уже готов фундамент для установки СКУД и павильонов, оборудование придёт до завершения текущей недели. Отремонтирована ложа прессы, а с фасада арены по требованию основного вещателя удалена реклама – там ведутся покрасочные работы, устанавливаются брендированные баннеры. Приводятся в порядок все кассы стадиона. Проведён ремонт в новых просторных раздевалках, профессиональная спортивная мебель там будет установлена в ближайшие дни. Обустройство мест повышенной комфортности близко к завершению – в течение нескольких дней там начнётся установка новых кресел.

Фото: https://vk.com/pfcfakel

Фото: https://vk.com/pfcfakel

Фото: https://vk.com/pfcfakel

Комната VAR обустраивается согласно рекомендациям соответствующего специалиста из РФС, до конца месяца будут смонтированы площадки для видеокамер, их установят в точках, указанных основным вещателем. Работы по устранению замечаний ведутся в плановом режиме в рамках установленных сроков», — написано в официальном телеграм-канале воронежского «Факела».