В «Оренбурге» заявили, что голосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/2024
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб голосовал против расширения Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.
«Да, мы голосовали. «Оренбург» выступил против расширения. Возможно, собрали бюллетени, посмотрели, и всё. Пока никаких официальных моментов больше не было», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее РПЛ сообщила о том, что большинство клубов проголосовало против расширения Российской Премьер-Лиги с сезона-2023/2024. Предложение о расширении лиги с 16 до 18 команд ранее внёс ФК «Урал».
Напомним, «Оренбург» в сезоне-2022/2023 выступит в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за право участия в РПЛ клуб обыграл по сумме двух встреч «Уфу».
Новость по темеКлубы РПЛ выступили против расширения лиги
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