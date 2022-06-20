В «Оренбурге» заявили, что голосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/2024

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб голосовал против расширения Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.



«Да, мы голосовали. «Оренбург» выступил против расширения. Возможно, собрали бюллетени, посмотрели, и всё. Пока никаких официальных моментов больше не было», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее РПЛ сообщила о том, что большинство клубов проголосовало против расширения Российской Премьер-Лиги с сезона-2023/2024. Предложение о расширении лиги с 16 до 18 команд ранее внёс ФК «Урал».

Напомним, «Оренбург» в сезоне-2022/2023 выступит в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за право участия в РПЛ клуб обыграл по сумме двух встреч «Уфу».