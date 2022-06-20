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Широков оценил решение большинства клубов РПЛ проголосовать против расширения до 18 команд

Широков оценил решение большинства клубов РПЛ проголосовать против расширения до 18 команд
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Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил решение большинства клубов РПЛ проголосовать против расширения до 18 команд.

«Перед началом можно рассмотреть: главное, чтобы это было не в конце. Другое дело, кто будет платить за всё это. Экономики по 18 клубам никто не предоставил. В чём преимущество? В том, что во всех регионах должны играть? Не все регионы готовы к этому. В сегодняшний ситуации экономические возможности в приоритете.

Оттого, что кто-то хочет, не надо лигу расширять. Ещё нужно понимать, может ли он. Команды РПЛ стоят в два с половиной раза дороже команд ФНЛ или ФНЛ-2. Здесь нужно экономически обоснованно подойти к этому вопросу, а затем уже проводить голосование. То, что озаботились в начале, а не в конце, уже радует», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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