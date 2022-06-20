Валерий Кечинов объяснил, почему РПЛ не готова к расширению до 18 команд

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об отказе большинства клубов РПЛ от расширения лиги до 18 команд в сезоне-2023/2024.

«Мы ещё не готовы к расширению лиги. Сейчас такое время, что очень много команд могут быть просто не готовы по бюджету к Премьер-Лиге. Это же колоссальные затраты, и именно из-за этого, скорее всего, большинство клубов проголосовали против расширения. У нас было много команд, которые вроде финансово себя нормально чувствовали, а после внезапно прекращали своё существование по причинам того, что нет финансов. Достаточно вспомнить «Амкар», «Москву» и другие клубы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Во время собрания прошло голосование по предложению об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/2024, вынесенному «Уралом». Большинство команд РПЛ выступили против расширения турнира.