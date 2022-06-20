Червиченко раскритиковал решение большинства клубов проголосовать против расширения РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал решение большинства клубов проголосовать против расширения Российской Премьер-Лиги.



«Я не знаю, почему у нас народ против расширения. Наверное, у них принцип «меньше играть, больше платить». Объективно игр становится меньше, вряд ли в этом году мы примем участие в каких-то международных турнирах. Не понимаю, почему мы должны сокращать количество матчей, но при этом сохранять игрокам такие же зарплаты. Для меня странное решение большинства клубов проголосовать против расширения. Мы вдвое превышаем население Германии и втрое – население Франции, Испании. Почему-то там в чемпионате по 18-20 команд, а мы как кастраты играем с 16 командами. Если рассуждать с точки зрения зрителя, то расширение — это больше матчей, больше интереса, тем сильнее сезон», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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