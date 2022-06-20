«Спартак» назвал имя нового главного врача основной команды

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного врача основной команды Кирилла Козлова.

Ранее Козлов работал в «Спартаке-2», а до прихода в московский клуб был хирургом в различных клиниках, много лет трудился в Центре спортивной медицины и реабилитации ФМБА. Глеб Чернов и Владимир Вековищев также продолжат работу в медицинском штабе первой команды «Спартака».

Московский «Спартак» в 30 матчах набрал 38 очков и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). «Спартак» стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022, в финале турнира обыграв московское «Динамо» со счётом 2:1.