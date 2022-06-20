«Глупо спрашивать ребёнка, хочет ли он конфетку». Терюшков — о решении не расширять РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал отказ большинства клубов РПЛ от расширения лиги до 18 команд в сезоне-2023/2024.

«Для меня есть Российский футбольный союз. По нашему основному 329-му закону за развитие вида спорта отвечает спортивная федерация, то есть Российский футбольный союз. Поэтому спрашивать клубы относительно их позиции мне кажется достаточно странным, потому что плюрализм мнений в данной ситуации не совсем корректен. Принимать решение должен Российский футбольный союз. На основании этого российские клубы должны принимать это решение и его реализовывать. Глупо спрашивать ребёнка, хочет ли он конфетку.



Я как депутат всегда говорил, что расширение необходимо для такой страны, как Россия, где 150 миллионов жителей. Мы понимаем, что надолго заблокированы в международной спортивной повестке, пока не создадим свои международные спортивные организации. Пока этого нет, нам необходимо вовлекать всё больше и больше субъектов, потому что для любого субъекта клуб РПЛ — это возможность для зрителей приходить на игры, отдавать детей в спортивные школы, заниматься футболом и подготавливать резерв для своего клуба», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.