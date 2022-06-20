Терюшков: «Химки» уже год поддерживают идею о расширении РПЛ. Голосовал ли клуб? Не знаю

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб уже год поддерживает идею о расширении Российской Премьер-Лиги.



«Решение о расширении должно быть системным. Думаю, Российский футбольный союз после обсуждений когда-то к этому придёт. Клубы можно спросить, но только ради интереса. Но ни в коем случае не руководствоваться позициями. Ключевую роль должен играть Российский футбольный союз. Голосовали ли «Химки» за расширение? Честно говоря, не знаю. Однако, думаю, голосовали за расширение. Мы уже год поддерживали идею о расширении», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сегодня, 20 июня, стало известно, что клубы РПЛ не поддержали идею о расширении лиги с сезона-2023/2024.