«Лацио» объявил о переходе полузащитника «Шахтёра» Маркоса Антонио
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Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в римский «Лацио» Об этом римский клуб информирует на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лацио» заплатил за 22-летнего игрока середины поля € 8 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. Также сообщается, что футболист заключил с римлянами контракт до 2027 года и будет получать в столичном клубе € 2 млн за сезон.
Бразильский игрок выступал за донецкий «Шахтёр» с сезона-2018/2019. За это время он провёл 101 матч за «горняков» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 8 млн.
Новость по теме«Лацио» договорился о переходе хавбека «Шахтёра». В ближайшие дни он пройдёт медосмотр
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