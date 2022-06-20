«Лацио» объявил о переходе полузащитника «Шахтёра» Маркоса Антонио

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в римский «Лацио» Об этом римский клуб информирует на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Лацио» заплатил за 22-летнего игрока середины поля € 8 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. Также сообщается, что футболист заключил с римлянами контракт до 2027 года и будет получать в столичном клубе € 2 млн за сезон.

Бразильский игрок выступал за донецкий «Шахтёр» с сезона-2018/2019. За это время он провёл 101 матч за «горняков» во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 8 млн.