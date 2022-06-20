Сеск Фабрегас: благодарен за свою карьеру, но не чувствую, что она завершена
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Испанский полузащитник Сеск Фабрегас, который покинет «Монако» в конце июня, признался, что не хочет завершать профессиональную карьеру.
«За последние несколько дней мне два или три раза звонили бывшие тренеры, чтобы узнать, чем я хочу заниматься дальше. Они предлагали присоединиться к ним летом в качестве тренера, если будет желание.
Мой контракт с «Монако» истекает в июне, и я ищу новый вызов. Мне нужно начать что-то новое. Я хочу продолжать играть. Я благодарен за свою карьеру, но не чувствую, что она завершена. Я хочу веселиться, получать удовольствие. Место не имеет значения», — приводит слова Фабрегаса AS.
Ранее сообщалось, что интерес к Фабергасу проявляет клуб итальянской Серии А «Сампдория».
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